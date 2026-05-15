Video: Nahuel Pennisi sorprendió con un show callejero en plena peatonal tucumana

Una tarde común en el centro de la capital tucumana terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para cientos de personas gracias a la aparición sorpresiva de Nahuel Pennisi, quien ofreció un show callejero en plena peatonal.

Con su guitarra y su inconfundible voz, el artista se instaló entre los transeúntes y comenzó a interpretar algunas de sus canciones más conocidas, generando rápidamente un gran revuelo entre quienes circulaban por el lugar.

En cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron para disfrutar del recital improvisado, grabar videos y acompañar con aplausos una escena que mezcló emoción, cercanía y mucha música.

El gesto del cantante recordó sus inicios como músico callejero, cuando recorría distintas ciudades compartiendo su talento en espacios públicos antes de alcanzar reconocimiento nacional.

Las imágenes del show no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron la humildad del artista y celebraron la posibilidad de vivir un espectáculo tan íntimo y espontáneo en pleno corazón tucumano.

Nahuel Pennisi volvió así a demostrar que, más allá de los grandes escenarios, la música también puede transformar una simple tarde en la calle en una experiencia inolvidable.