El SMN adelantó que tendremos un invierno con medias superiores a lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este jueves el informe oficial del Pronóstico Climático Trimestral para el período mayo-junio-julio de 2026, en el que detalla las probabilidades de ocurrencia de temperaturas y precipitaciones en todo el territorio argentino. El documento indica una señal térmica dominante por encima de los valores normales para la época, mientras que el comportamiento de las lluvias será heterogéneo según la región.

De acuerdo con el análisis técnico, gran parte del país presenta una mayor probabilidad de temperaturas medias superiores a lo normal durante el trimestre invernal. Esta tendencia responde a forzantes oceánicos que afectan la circulación atmosférica regional, aunque el organismo aclaró que ello no excluye la ocurrencia de irrupciones de aire frío de corta duración, propias de la estación.

En cuanto a las precipitaciones, el informe señala escenarios diferenciados, mientras algunas regiones podrían ubicarse dentro de los valores normales o incluso registrar leves excedentes, otras atravesarán condiciones más secas de lo habitual. El SMN remarcó que estas previsiones deben interpretarse sobre el valor medio trimestral y recomendó complementar la información con pronósticos diarios y semanales.

Cuáles son las provincias con menos lluvias previstas

El pronóstico trimestral indica una mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en el centro y oeste de Formosa, el oeste de Chaco, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero. En estas áreas, el escenario predominante es de lluvias escasas para la época, en un contexto de estación seca que se extiende sobre gran parte del NOA y el norte de Cuyo.

Además, el documento advirtió que la falta de agua en la zona núcleo podría impactar en el inicio de la campaña de granos finos, dado que "la previsión de lluvias deficitarias es consistente con los indicadores climáticos actuales del Pacífico Ecuatorial".

En cambio, en el sur del Litoral y en el extremo sur de la Patagonia se espera que las precipitaciones se mantengan dentro de los valores normales. Asimismo, Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia presentan una probabilidad mayor de registrar lluvias normales o superiores a lo normal durante el trimestre.

Qué zonas tendrán temperaturas más elevadas de lo habitual

La región del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca) y las provincias de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) presentan las mayores probabilidades de tener un trimestre más cálido de lo habitual. En estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional estimó una probabilidad superior al 50% de que las temperaturas medias sobrepasen los valores normales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana, al igual que en el centro y sur del país -región que comprende a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Cuyo y la Patagonia-, el pronóstico anticipa temperaturas normales o superiores a los valores habituales, con una señal cálida menos intensa que en el norte, pero sostenida a lo largo del trimestre.

El organismo aclaró que, a pesar de una tendencia generalizada hacia un invierno menos riguroso, no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío puntuales. "El pronóstico de temperaturas superiores a lo normal no impide que se produzcan heladas o periodos de frío intenso de corta duración", subrayó el informe para evitar interpretaciones erróneas sobre la ausencia total de clima invernal.