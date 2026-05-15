Novedades para estudiantes Progresar: comenzaron a reportarse los primeros aprobados

Las primeras Becas Progresar correspondientes a estudiantes de nivel obligatorio fueron aprobadas ya por el Ministerio de Capital Humano. Por esta razón, se espera que Anses haga el pago a los primeros beneficiarios dados de alta en el programa en el mes de junio de 2026.

Consultar el estado de Becas Progresar

Los aspirantes pueden verificar si fueron aprobados ingresando a la página oficial de Becas Progresar. Para ello, deben utilizar su usuario y contraseña de Mi Argentina.

Dentro del sistema, el postulante puede consultar el estado de la inscripción y, en caso de corresponder, el motivo del rechazo.

Es importante tener en cuenta que no existe un plazo fijo para que Capital Humano emita una respuesta. Por lo tanto, algunas solicitudes pueden aprobarse antes que otras. De hecho, el año pasado se dieron algunas altas en los últimos meses del ciclo lectivo.

Una vez otorgada el alta en Becas Progresar, el estudiante recibe el pago correspondiente de manera retroactiva. Es decir, se liquida el período previo desde el inicio de la convocatoria, en los casos que hayan sido aprobados.

Cantidad de cuotas de la primera convocatoria

La línea Becas Progresar Obligatorio contempla hasta 12 cuotas para los beneficiarios adjudicados en la primera convocatoria. El esquema de pagos se distribuye de la siguiente manera:

8 cuotas regulares mensuales. No obstante, se aplica una retención del 20% sobre dichas cuotas hasta la certificación de regularidad escolar.

2 cuotas estímulo por participación en actividades formativas.

2 cuotas estímulo por rendimiento académico para quienes finalicen el año sin adeudar materias.

La última acreditación del ciclo lectivo 2025 fue en abril

Anses realizó la última acreditación correspondiente a Becas Progresar 2025 el pasado 28 de abril. En esa fecha, el organismo pagó saldos adeudados a beneficiarios que habían cumplido con las condiciones académicas. Por ello, la acreditación correspondió a:

El 20% retenido durante el año 2025

Cuotas estímulo vinculadas al rendimiento académico del 2025.

Se recuerda que ya venció el plazo de inscripción a la primera convocatoria de Becas Progresar Obligatorio para el ciclo lectivo 2026. Se espera que la próxima convocatoria se habilite en agosto.