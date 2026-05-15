Animales sueltos y peligro constante en la Ruta 307: crece la preocupación de quienes viajan a Tafí del Valle

La postal de los Valles Calchaquíes tucumanos suele enamorar a turistas y viajeros. Sin embargo, en las últimas semanas, una problemática volvió a encender la alarma entre quienes circulan diariamente por la Ruta Provincial 307: la presencia constante de animales sueltos sobre la cinta asfáltica.

Desde la zona de Las Mesadas en adelante, conductores aseguran encontrarse a diario con vacas, caballos e incluso cerdos caminando libremente sobre la ruta, especialmente en curvas peligrosas y sectores de baja visibilidad.

Las imágenes compartidas por automovilistas muestran verdaderas caravanas de animales ocupando ambos carriles de la calzada, obligando a frenar bruscamente o realizar maniobras riesgosas en una ruta sinuosa y de montaña.

“Subir a Tafí ya es manejar con reflejos de piloto de rally”, expresó el profesor Carlos Soria, quien enseña en Tafi del Valle, con preocupación uno de los conductores que transita frecuentemente por la zona. El reclamo apunta principalmente a la falta de control sobre animales que muchas veces no poseen marcas visibles ni identificación de propiedad.

La preocupación crece especialmente durante la madrugada, al anochecer o en jornadas con neblina, donde la visibilidad disminuye considerablemente y un animal puede aparecer de manera repentina en medio del camino.

Quienes utilizan la ruta por cuestiones laborales remarcan además que no siempre es posible circular a baja velocidad. “Una ambulancia tampoco disfruta el paisaje”, señaló Soria, reflejando el malestar por una situación que consideran cada vez más peligrosa.

Vecinos y conductores reclaman mayores controles, identificación del ganado y medidas preventivas para evitar accidentes graves en uno de los caminos turísticos más transitados de Tucumán.