viernes 15 de mayo de 2026
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15 May 2026

¿Cómo estará el fin de semana en el sur tucumano?

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima.

Foto: José Alberto Tripolloni

[Foto: José Alberto Tripolloni ]

El Servicio Meteorológico Nacional informa que se podrían registrar presipitaciones, en un 40%, durante el sábado a la noche y el domingo. En cuanto a las marcas térmicas se reporta un marcado descenso de temperatura.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 93%. El viento corre del este a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km/h.

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