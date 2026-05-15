¿Cómo estará el fin de semana en el sur tucumano?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que se podrían registrar presipitaciones, en un 40%, durante el sábado a la noche y el domingo. En cuanto a las marcas térmicas se reporta un marcado descenso de temperatura.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 93%. El viento corre del este a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km/h.