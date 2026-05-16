Monteros fortalece la cultura local: firmaron un convenio entre la Escuela de Arte Popular y el Municipio

La Municipalidad de Monteros y la Escuela de Arte Popular concretaron esta semana la firma de un convenio de asistencia recíproca y cooperación cultural que permitirá desarrollar distintas actividades artísticas y educativas destinadas a la comunidad.

El acuerdo contempla acciones conjuntas de planificación, organización y ejecución de talleres, conciertos, espectáculos y propuestas culturales que buscarán fortalecer los espacios de formación y expresión artística en la ciudad.

Uno de los puntos destacados del convenio será la participación de alumnos de la Escuela de Arte Popular en el Mercado Cultural, donde podrán mostrar sus producciones y desarrollar prácticas vinculadas al arte y la creación colectiva.

El intendente Francisco "Panchito" Serra, señaló que "la iniciativa apunta a consolidar al Mercado Cultural como un espacio abierto para la comunidad y especialmente para los jóvenes artistas locales, promoviendo la difusión de distintas expresiones culturales"

Del acto participaron, además del jefe municipal, el director de la Escuela de Arte Popular, Jorge Osvaldo Missart; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo, ingeniera Sara Amado; y la subsecretaria Legal y Técnica, doctora Alejandra Attiel.

“Queremos que el Mercado sea un lugar donde este semillero de artistas pueda seguir generando espacios para que la cultura se viva, se aprenda y se comparta”, expresaron desde la organización tras la firma del convenio.

La propuesta busca además fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y los espacios públicos culturales, generando nuevas oportunidades para artistas emergentes y acercando actividades culturales a vecinos de todas las edades.