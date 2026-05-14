YPF aumentó los combustibles hoy, jueves 14 de mayo

La petrolera estatal YPF anunció un aumento del 1% en el precio de los combustibles a partir del jueves 14 de mayo y confirmó que luego mantendrá los valores estables durante 45 días mediante un sistema de “buffer” o amortiguador. La medida busca evitar que la volatilidad internacional del petróleo impacte de manera inmediata en los surtidores.

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, quien explicó que la decisión responde a un análisis de las condiciones del mercado y a la necesidad de proteger el consumo frente a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y las fluctuaciones del barril Brent.

Cómo funcionará el sistema de buffer de YPF

Según detalló la compañía, el mecanismo permitirá absorber temporalmente las fuertes variaciones del precio internacional del crudo sin trasladarlas de manera directa al consumidor.

A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, señaló Marín.

El titular de la petrolera sostuvo que durante ese período no se reflejarán en los surtidores las subas abruptas del Brent, aunque aclaró que otras variables que integran el precio final podrán modificarse.

Qué factores influyen en el precio de la nafta y el gasoil

El valor de los combustibles en Argentina se determina por distintos componentes:

El precio internacional del barril Brent.

El tipo de cambio.

Los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Los costos logísticos y de comercialización.

En este contexto, el “buffer” de YPF actúa específicamente sobre el impacto del petróleo internacional, amortiguando las subas mientras persista la volatilidad global.

YPF mantendrá el sistema de micropricing

Desde la empresa también confirmaron que continuará vigente el esquema de micropricing, una estrategia que permite aplicar diferentes precios según:

Horarios.

Regiones.

Corredores comerciales.

Niveles de demanda.

La medida apunta a optimizar la rentabilidad y adaptar los valores a las dinámicas de consumo en cada zona del país.

Por qué YPF decidió congelar los combustibles

El sistema de amortiguación comenzó a implementarse el 1° de abril, en un contexto de caída del consumo de combustibles, especialmente en el interior argentino.

La petrolera explicó que, una vez finalizado el período de 45 días, evaluará cómo recuperar el ingreso diferido por haber evitado trasladar las variaciones del Brent durante este tiempo.

De esta manera, YPF busca sostener la demanda y evitar fuertes aumentos en un escenario internacional marcado por la incertidumbre energética y la tensión geopolítica.