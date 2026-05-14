Aire polar, lluvias y posibles nevadas: cómo estará el tiempo en Tucumán

El ingreso de una masa de aire polar comenzará a sentirse con fuerza en Tucumán durante este fin de semana y traerá consigo un marcado descenso de temperatura, lluvias aisladas y posibles nevadas en sectores altos de los Valles Calchaquíes.

El meteorologo Cristofer Brito, detalló que las condiciones del tiempo comenzarán a modificarse de manera progresiva desde este viernes, aunque el deterioro más importante se espera entre el sábado y el domingo.

En zonas de montaña, especialmente en Tafí del Valle y áreas ubicadas por encima de los 2.000 metros de altura, las condiciones podrían favorecer nuevas nevadas, tal como ocurrió días atrás en distintos puntos de los Valles tucumanos.

Para este viernes 15 se prevé una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 11° y los 22°. Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sábado 16 comenzará con abundante nubosidad y hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de precipitaciones aisladas. El SMN pronostica chances de lluvia de entre el 10% y el 40%, mientras que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La mínima será de 11° y la máxima rondará los 19°.

El domingo 17 será el día más inestable del período. Se esperan lluvias aisladas durante gran parte de la jornada y un descenso térmico más pronunciado. La temperatura mínima será de apenas 8°, mientras que la máxima no superará los 14°.

En tanto, el lunes 18 continuará el ambiente frío aunque con mejoras graduales en las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 15°.

Meteorólogos locales señalaron que la combinación entre precipitaciones y el ingreso de aire polar podría generar nevadas aisladas en los sectores más elevados de Tucumán, principalmente entre el domingo y la madrugada del lunes.

Además, recomendaron extremar las precauciones al circular por rutas de montaña debido a la posible formación de hielo sobre la calzada y a la reducción de visibilidad por niebla o precipitaciones.