Jaldo: “La propiedad fue comprada con un crédito hipotecario y está declarada en todos los organismos”

l gobernador de Osvaldo Jaldo salió este jueves a aclarar públicamente las repercusiones generadas tras la publicación de la compra de una vivienda en Tafí del Valle, información difundida inicialmente por un medio nacional y luego replicada en un medio local.

En ese marco, el Primer Mandatario provincial aseguró que se trata de “una operación totalmente transparente, legal y en blanco”, y remarcó que la propiedad fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Macro, con todos los registros y declaraciones correspondientes ante los organismos competentes.

“Mi obligación como Gobernador, como político y como tucumano, es dar las explicaciones correspondientes y reiterar las aclaraciones que ya había realizado anteriormente”, expresó Jaldo al referirse al tema.

El titular del Poder Ejecutivo provincial explicó que la vivienda fue adquirida legítimamente en Tafí del Valle, uno de los principales destinos turísticos de la provincia, y destacó que decidió invertir en Tucumán. “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, sostuvo.

Asimismo, precisó que “legítimamente yo compré esa casa a nombre de quien habla (haciendo referencia a su persona) y de mi esposa” y aclaró que tiene una actividad privada vinculada a la explotación agrícola-ganadera desde hace más de 40 años, inscripta formalmente ante ARCA —ex AFIP— bajo la figura de empresa unipersonal.

“No vivo únicamente del sueldo de gobernador. Tengo una actividad privada inscripta hace más de 40 años y toda mi actividad está a nombre de Osvaldo Francisco Jaldo. Jamás formé parte de una sociedad y mucho menos puse mi actividad bajo la figura de una sociedad para que mi nombre no aparezca. Estoy acostumbrado a poner la cara y obrar legalmente”, afirmó.

En sus declaraciones, el Gobernador fue enfático al señalar que todos sus bienes y actividades económicas están registrados a su nombre y debidamente declarados.

“No tengo sociedades, no tengo acciones, no tengo testaferros, no tengo bienes a nombre de mis hijos ni hijas. Todo lo que tengo está bajo la figura de Osvaldo Francisco Jaldo”, remarcó.

Sobre la operación inmobiliaria, detalló: Lo hice con un crédito UVA del Banco Macro, es un crédito hipotecario y en el Registro Inmobiliario figura una propiedad con padrón, figura una propiedad a nombre de Osvaldo Jaldo, y también figura una hipoteca a nombre del Banco Macro. Es decir es un propiedad comprada legalmente y de manera transparente y a nombre de Osvaldo Jaldo".

“Es una propiedad comprada legalmente, de manera transparente y con financiamiento claro. Está registrada en ARCA conjuntamente con el crédito hipotecario”, explicó.

El mandatario agregó que la propiedad fue incorporada en las declaraciones impositivas correspondientes a Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del período 2024, cuyos vencimientos operan en junio de 2025. Además, sostuvo que también fue incluida en la declaración jurada patrimonial obligatoria prevista por la Ley Provincial N.º 3981, normativa que exige a los funcionarios públicos provinciales informar sus bienes.

“En mi declaración jurada del año 2024 están declaradas la propiedad, la hipoteca y el crédito. Cumplí en tiempo y forma con todas las obligaciones legales”, indicó.

Jaldo también recordó que, por su condición de funcionario y persona políticamente expuesta, la operación fue informada ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como establece la normativa vigente para este tipo de adquisiciones.

“Como persona políticamente expuesta, el escribano tenía la obligación de informar la escritura y la hipoteca ante la UIF. Por eso digo claramente que esta propiedad está registrada en ARCA, en la UIF y en la declaración jurada de la Provincia de Tucumán”, señaló.

Finalmente, el Gobernador sostuvo que el crédito otorgado por la entidad bancaria demuestra su capacidad económica y financiera para afrontar la compra del inmueble. “El banco no me hubiese otorgado el crédito si no reunía las condiciones necesarias. La compré en cuotas para poder pagarla”, afirmó.

En el cierre de sus declaraciones, Jaldo insistió en que nunca ocultó patrimonio y que toda su situación patrimonial se encuentra debidamente documentada y declarada ante los organismos correspondientes.