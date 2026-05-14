La inflación de abril fue del 2,6% y acumuló 12,3% en el primer cuatrimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, marcando una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% registrado en marzo.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 12,3% durante el primer cuatrimestre de 2026 y alcanzó una variación interanual del 32,4%.

El dato representa además la primera baja de inflación luego de diez meses consecutivos sin descensos mensuales, en línea con las proyecciones que venía sosteniendo el Gobierno nacional y distintas consultoras privadas.

Sin embargo, el acumulado entre enero y abril ya superó la previsión inflacionaria total que el Ejecutivo había proyectado para todo el año en el Presupuesto 2026.

Tras conocerse el informe oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo destacó en redes sociales que se trató de “la inflación más baja en cinco meses”.

“La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, expresó el funcionario a través de su cuenta oficial de X.

En el desglose por categorías, los precios Regulados fueron los que más aumentaron durante abril, con una suba del 4,7%, impulsados principalmente por incrementos en tarifas de transporte y electricidad.

Por su parte, el IPC núcleo avanzó un 2,3%, debido a aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y comidas fuera del hogar.

En contraste, los precios Estacionales no registraron variación. Según explicó el INDEC, los aumentos en indumentaria por el cambio de temporada fueron compensados por bajas en turismo y frutas.

Entre los rubros con mayores aumentos del mes se destacó Transporte, con una suba del 4,4%, influenciada por el incremento en los combustibles. Le siguió Educación, con un 4,2%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,5%, mientras que Recreación y cultura tuvo el menor incremento mensual, con apenas un 1%.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires fue la zona con mayor inflación mensual, alcanzando el 2,8%. Luego se ubicaron el Noreste (2,7%), Patagonia (2,6%) y el Noroeste argentino, donde el índice fue del 2,5% durante abril.