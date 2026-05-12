Un niño de 12 años resultó herido tras un choque entre una moto y un auto en Famaillá





Un niño de 12 años resultó herido este lunes por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 38, en la ciudad de Famaillá.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18:30 frente a una estación de servicio ubicada sobre la traza nacional y tuvo como protagonistas a una motocicleta Honda Wave 100 cc y un automóvil Volkswagen Up.

De acuerdo con la información oficial, por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y como consecuencia del fuerte impacto el menor sufrió lesiones que obligaron a su asistencia médica inmediata.

Inicialmente, el niño fue trasladado al Hospital Parajón Ortiz de Famaillá, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la necesidad de una evaluación más compleja y seguimiento especializado, los médicos dispusieron posteriormente su derivación al Hospital del Niño Jesús, en San Miguel de Tucumán.

En tanto, el conductor del automóvil, un joven de 18 años domiciliado también en Famaillá, no presentaba heridas visibles y permaneció en el lugar mientras trabajaban los efectivos policiales y el personal judicial.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos para avanzar con las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el choque.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Famaillá y supervisado por autoridades de la Unidad Regional Oeste.