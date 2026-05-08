La UNT lanza las Becas Terán 2026: todo lo que necesitás saber para inscribirte

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) anunció el lanzamiento de la convocatoria 2026 para las Becas Terán. El proceso de inscripción iniciará este viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el 17 de mayo inclusive.

Este programa busca apoyar la continuidad académica de los estudiantes mediante una ayuda económica que este año asciende a un total de $500.000 por beneficiario, distribuidos en 10 cuotas mensuales de $50.000 cada una.

Requisitos para postularse

Para acceder al beneficio, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones académicas y socioeconómicas:

Nacionalidad: Ser argentino (nativo o por opción) o ciudadano naturalizado.

Ser argentino (nativo o por opción) o ciudadano naturalizado. Rendimiento académico: Haber aprobado al menos 2 materias entre enero y diciembre de 2025.

Haber aprobado al menos 2 materias entre enero y diciembre de 2025. Situación actual: Estar inscripto en el ciclo lectivo 2026 y cursando un mínimo de dos materias en carreras de grado de la UNT.

Estar inscripto en el ciclo lectivo 2026 y cursando un mínimo de dos materias en carreras de grado de la UNT. Promedio: Tener un promedio igual o superior a 5 (cinco), incluyendo aplazos.

Tener un promedio igual o superior a 5 (cinco), incluyendo aplazos. Límite de edad: No existe límite de edad para postularse.

No existe límite de edad para postularse. Ingresos: Los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Documentación necesaria y formato de entrega

La universidad ha hecho especial hincapié en el cumplimiento del formato de entrega. Toda la documentación debe unificarse en un solo archivo PDF que no supere 1 MB de peso. El orden del archivo debe ser: DNI, Negativas de ANSES e Ingresos, en ese orden estricto.

DNI: Frente y dorso del estudiante y de todo el grupo familiar conviviente. Negativa de ANSES: Del estudiante y de todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años. Comprobantes de ingresos: Recibos de sueldo, inscripción en monotributo, constancias de planes sociales, jubilaciones o pensiones. En caso de trabajadores informales, se requiere una constancia policial que declare actividad e ingresos promedio.

Se otorgarán un total de 550 becas, las cuales se asignarán por estricto orden de mérito. La UNT aclaró que quienes no resulten beneficiarios podrán quedar excluidos ya sea por dicho orden de mérito o por el incumplimiento de los requisitos solicitados. Los resultados serán comunicados a cada postulante a través del correo electrónico ingresado en el formulario, una vez finalizado el análisis de la documentación adjunta.

¿Cómo inscribirse?

La postulación es totalmente digital a través de los siguientes canales oficiales: