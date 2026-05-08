viernes 8 de mayo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1400Bolsa: $1431CCL: $1486.7Mayorista: $1392.5Cripto: $1478.8Tarjeta: $1839.5
8 May 2026

Esta noche espectáculo especial en el Mercado Cultural

La cantante Andrea Medina ofrecerá un emotivo homenaje a la inolvidable Mercedes Sosa.

El ciclo cultural Encuentros en el MeC comienza hoy, viernes 8 de mayo, con una velada especial en el Mercado Cultural Municipal. La cantante Andrea Medina ofrecerá un emotivo homenaje a la inolvidable Mercedes Sosa, ícono de la música popular argentina y voz eterna de la lucha y la esperanza.

Previo al espectáculo, la artista compartirá con los presentes una charla sobre su proceso creativo, y reflexión que permitirá conocer más sobre su manera de interpretar y transmitir la obra de la “Negra” Sosa.

La cita es a las 21:30 horas, con entrada libre y gratuita, lo que convierte a esta propuesta en una oportunidad única para disfrutar de buena música en un espacio especial para los monterizos.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Por primera vez Argentina califica para recibir ayuda humanitaria por 3 variables

Esta noche espectáculo especial en el Mercado Cultural

La UNT lanza las Becas Terán 2026: todo lo que necesitás saber para inscribirte

Aprovechá los 20°C de hoy, que mañana se desploma la temperatura

Dolor en Tucumán: murió Benjamín Olariaga, el niño que había sufrido un grave accidente en Horco Molle

“Se nos va el Pulga”: Miguel Rodríguez confirmó que dejará el fútbol tras su despedida en Santa Fe