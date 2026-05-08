Esta noche espectáculo especial en el Mercado Cultural

El ciclo cultural Encuentros en el MeC comienza hoy, viernes 8 de mayo, con una velada especial en el Mercado Cultural Municipal. La cantante Andrea Medina ofrecerá un emotivo homenaje a la inolvidable Mercedes Sosa, ícono de la música popular argentina y voz eterna de la lucha y la esperanza.

Previo al espectáculo, la artista compartirá con los presentes una charla sobre su proceso creativo, y reflexión que permitirá conocer más sobre su manera de interpretar y transmitir la obra de la “Negra” Sosa.

La cita es a las 21:30 horas, con entrada libre y gratuita, lo que convierte a esta propuesta en una oportunidad única para disfrutar de buena música en un espacio especial para los monterizos.