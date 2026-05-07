“El cuerpo no se adapta a la impunidad”: el duro mensaje de la hija de Paulina Lebbos tras la absolución de César Soto

La hija de Paulina Lebbos expresó dolor e indignación tras la absolución de César Soto. “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”, escribió.

A 24 horas de conocerse el fallo que absolvió a César Soto por el crimen de Paulina Lebbos, Leticia Nieva, hija de la joven asesinada en 2006, compartió un fuerte mensaje público en el que expresó su dolor, frustración e impotencia frente a la falta de respuestas judiciales en una de las causas más emblemáticas de Tucumán.

El miércoles, la Justicia resolvió absolver a Soto, padre de Leticia, quien había llegado a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía. Tras analizar las pruebas presentadas durante el debate oral, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.

La decisión generó una profunda reacción en Leticia, quien eligió manifestarse a través de sus redes sociales con una extensa carta cargada de sensibilidad y cuestionamientos hacia el accionar del Estado y del sistema judicial. “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”, escribió en uno de los pasajes más contundentes del texto.

A casi veinte años del crimen de Paulina Lebbos, el caso continúa sin una condena por el homicidio de la joven estudiante, una situación que sigue generando dolor en su entorno y fuerte repercusión social. En su mensaje, Leticia reflejó el desgaste emocional de convivir con una causa que nunca encontró una verdad definitiva.

“Es vivir con dos ausencias: la de mi mamá y la de la verdad”, expresó. Además, apuntó contra las irregularidades que marcaron la investigación durante todos estos años: “No buscaron hasta el final, no investigaron, destrozaron las pruebas”.

El texto concluye con una frase que sintetiza el sentimiento de desamparo que atraviesa la familia desde hace casi dos décadas: “El cuerpo no se adapta a la impunidad”.

El crimen de Paulina Lebbos conmocionó a Tucumán y al país en febrero de 2006, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la impunidad y de reclamo permanente de justicia.