Dolor en Tucumán: murió Benjamín Olariaga, el niño que había sufrido un grave accidente en Horco Molle

Una profunda tristeza atraviesa a Tucumán tras confirmarse el fallecimiento de Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que había sufrido un grave accidente mientras recorría las sendas de Horco Molle, al pie del cerro San Javier. La noticia fue confirmada este jueves por el Ministerio de Salud Pública.

El menor permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Niños desde el pasado 30 de abril, cuando fue derivado de urgencia desde el hospital Carrillo. Según había informado la directora del centro asistencial, Inés Gramajo, Benjamín ingresó con un cuadro extremadamente delicado: politraumatismos severos, traumatismo encéfalo craneano, neumotórax y contusión pulmonar.

Tras recibir las primeras atenciones médicas, el niño fue sometido a estudios de diagnóstico por imágenes y posteriormente trasladado a terapia intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica y bajo seguimiento permanente del equipo de neurocirugía. Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud y las intervenciones realizadas, su estado nunca logró revertirse.

La muerte de Benjamín generó una fuerte conmoción en distintos ámbitos sociales y deportivos. Tanto el club donde practicaba actividades como la institución educativa a la que asistía expresaron públicamente su dolor y acompañamiento a la familia.

En medio de la conmoción, también surgieron detalles sobre las circunstancias del accidente. Leandro “Rama” Troncoso, profesor de ciclismo y referente de “Rama Team”, explicó que colaboró en el rescate del menor en la zona de Horco Molle y observó que el niño no llevaba casco al momento del hecho.

“Lo que logré ver cuando ayudé a sacar al niño en camilla fue que no tenía casco, usaba una bicicleta visiblemente vieja, con un cuadro que no se usa y que los frenos no estaban en buenas condiciones”, señaló el instructor.

Troncoso aclaró que no presenció la caída, aunque indicó que el accidente habría ocurrido en una curva ubicada en el tramo final de la senda conocida como “El Gomero”, donde confluyen varios caminos. “Probablemente quedó atrapado al no poder doblar bien. Según mi experiencia, todo ocurrió porque la bicicleta no era adecuada para hacer la actividad. No fue exceso de velocidad”, sostuvo.

La tragedia volvió a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad y del equipamiento adecuado para la práctica del ciclismo de montaña, especialmente en sectores de senderos y descensos técnicos como los de San Javier.