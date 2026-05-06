miércoles 6 de mayo de 2026
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6 May 2026

Se presentará el Programa Municipal de Educación Ambiental

El proyecto es impulsado de manera articulada por la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Educación, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Turismo y el HCD Monteros.

La Municipalidad de Monteros anunció el lanzamiento del Programa Municipal de Educación Ambiental, una propuesta pensada para fortalecer la conciencia ecológica desde edades tempranas. La actividad inaugural se realizará el jueves 7 de mayo a las 8 horas en la Escuela N° 119 Provincia de Mendoza.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover el compromiso y el cuidado del medio ambiente a través de actividades recreativas, pedagógicas y comunitarias. El programa está destinado a alumnos de 5° grado de las escuelas primarias de la ciudad, buscando generar hábitos sostenibles que puedan trasladarse a sus hogares y entornos cotidianos.

El proyecto es impulsado de manera articulada por la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Educación, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Turismo y el HCD Monteros. Este trabajo conjunto refleja la importancia de generar políticas públicas sostenidas que fomenten la participación ciudadana y la educación ambiental.

A través de talleres, dinámicas participativas y acciones comunitarias, el programa buscará despertar el interés de los estudiantes por el cuidado de los recursos naturales, promoviendo valores de responsabilidad, respeto y compromiso con el entorno. De esta manera, Monteros continúa fortaleciendo sus acciones en materia de educación y sostenibilidad. 

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