El Ingenio La Corona inició la zafra con la presencia del gobernador Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este miércoles del acto de inicio de la zafra 2026 y la bendición de frutos del Ingenio La Corona (Sucroalcoholera del Sur SA y Bioenergía La Corona SA), en Concepción.

Estuvieron presentes la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla; el presidente del Ingenio, Roberto Arano; el director de la compañía, Martín Arano; y María Florencia Arano, miembro del directorio; el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el interventor del IPLA, Dante Loza; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el legislador Carlos Fúnez; el obispo de la Diócesis de la Santísima Concepción, Monseñor José Antonio Díaz; y personal del ingenio.

Durante el acto, el mandatario provincial agradeció la invitación de la empresa y puso en valor la trayectoria productiva del establecimiento: “Agradecerle a la familia Arano que hoy nos han invitado a participar en el inicio oficial de la zafra de este ingenio, que tiene más de 140 años de vida. Terminamos el 2025 con una zafra razonablemente buena, en la que medianamente se han cumplido las expectativas. Aspiramos a que en la zafra 2026 tengamos iguales o mejores resultados”.

El Gobernador explicó la importancia del volumen de materia prima disponible y la necesidad de planificar su destino productivo: “No nos olvidemos que tenemos mucha materia prima producto de las lluvias, con crecimientos importantes de los cañaverales. Por lo tanto, tenemos que darle el destino que realmente deben tener para que podamos tonificar el precio de nuestro principal producto, que es el azúcar”, indicó.

En esa línea, subrayó el valor del consenso entre los actores del sector y el cumplimiento de acuerdos regionales. “Esta es una de las actividades que necesita mayor diálogo entre los industriales, los cañeros, los proveedores y los contratistas. Los acuerdos tienen que ser regionales con los ingenios de Jujuy, Salta y Tucumán para acordar cuál es el azúcar que vamos a exportar y no sobre ofertar el mercado”, aseguró.

El titular del Ejecutivo provincial también remarcó la necesidad de cumplir con los cupos de exportación y de bioetanol para diversificar destinos de la producción. En ese marco, sostuvo: “Cada uno debe cumplir con su cuota de exportación y también cumplir el cupo del bioetanol, que es otra forma de darle destino a la materia prima”.

Jaldo abordó además la situación de los caminos rurales y las tareas que lleva adelante el Gobierno provincial. “Como gobierno, tenemos los mismos problemas que tienen los productores que no podían entrar a los campos a cosechar porque no había piso. En ese marco, el gobierno ya está trabajando en algunos caminos secundarios y estamos esperando tener piso para trabajar en los caminos terciarios”.

Asimismo, explicó que la Provincia mantuvo reuniones con productores del sur para coordinar soluciones y garantizar la logística de las economías regionales. En ese sentido, sostuvo: “Ya tenemos una zafra citrícola funcionando a pleno y seguramente también vamos a tener esta zafra azucarera funcionando a pleno. Los caminos no van a ser impedimento para que los ingenios muelan y puedan sacar su producto”.

Por su parte, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, destacó el impacto social y económico de la actividad azucarera en la ciudad: “Tenemos mucha expectativa de esta zafra porque mucha gente vive de esto, tanto obreros como empresarios y agricultores. Por eso, hoy es un día especial para Concepción, ya que es una de las empresas más importantes”.

El jefe municipal resaltó el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y el sector privado: “Tenemos esperanza de reactivación de la economía y ganas de trabajar conjuntamente. El ingenio tributa en la ciudad de Concepción y eso también sirve como ayuda para nuestras finanzas”.

Molinuevo valoró la presencia del Gobernador en el sur provincial y el rol estratégico de la ciudad. Al respecto, afirmó: “Que el Gobernador venga a Concepción significa mucho. Concepción es el epicentro del sur de la provincia y tenemos que tirar juntos para adelante”.

A su turno, Roberto Arano destacó que “la zafra anterior fue buena y creemos que esta puede ser un poco mejor”. En esa línea, explicó los tres mercados hacía los que se dirige la empresa: exportación, mercado interno de azúcar y bioetanol. “Lo bueno es que el año pasado se cumplió el objetivo de sacar con exportaciones y bioetanol el azúcar que sobraba. Este año están dadas las condiciones para que se cumpla”, cerró.