Monteros dice presente en la Copa Robótica 2026: 35 alumnos de la Técnica N° 1 van por el sueño nacional

La Escuela Técnica N° 1 de Monteros será protagonista en la Copa Robótica Educabot 2026, una de las iniciativas educativas más importantes del país en materia de tecnología e innovación. Un total de 35 alumnos, organizados en siete equipos, competirán representando a la institución en este certamen nacional que busca potenciar el talento joven a través de la robótica, la programación y el trabajo colaborativo.

La propuesta, completamente gratuita, incluye capacitación, acceso a una plataforma de aprendizaje y kits de robótica, lo que garantiza igualdad de oportunidades para estudiantes de todo el país, tengan o no experiencia previa. En este contexto, los equipos monterizos estarán conformados por cinco integrantes cada uno y contarán con el acompañamiento de docentes, en una experiencia que combina formación técnica con desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, la creatividad y la resolución de problemas. Los profesores, Luis Albornoz, Milagros Aybar y Matías LLave, son los encargados de asesorar y dirigir a los equipos.

La competencia se desarrollará en distintas etapas. En primer lugar, los participantes deberán superar desafíos online vinculados al pensamiento computacional. Luego avanzarán a una instancia de programación con foco en inteligencia artificial y sostenibilidad. Los mejores equipos clasificarán a semifinales presenciales, donde trabajarán con kits de robótica para construir y programar sus propios prototipos. Finalmente, la gran final nacional se disputará en Neuquén.

El incentivo es tan grande como el desafío: el equipo campeón obtendrá el pase al FIRST Global Challenge, el mundial de robótica, donde representará a la Argentina en Corea del Sur frente a delegaciones de todo el mundo. Sin dudas, una oportunidad única para los jóvenes de Monteros de proyectarse a nivel internacional.

La participación de la Técnica N° 1 no solo refleja el compromiso de sus estudiantes, sino también el trabajo constante del cuerpo docente, que impulsa la educación tecnológica como herramienta clave para el futuro. Monteros se sube así a la ola de la innovación, con talento local que promete dar que hablar.