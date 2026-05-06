El Mayo de Letras tendrá jornadas en Monteros: Estás serán las actividades

El Ente Cultural de Tucumán presentó oficialmente la programación de la 22° edición del Mayo de las Letras y la 19° del Mayito de las Letras, dos eventos que ya forman parte del calendario cultural del NOA. Bajo el lema “Por el derecho a la imaginación ilimitada”, las actividades comenzarán el próximo 12 de mayo y se extenderán en distintos puntos de la provincia con propuestas que incluyen presentaciones de libros, talleres, espectáculos y espacios de encuentro en torno a la literatura.

Organizado por el Gobierno de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el ciclo busca fomentar la lectura y la escritura en todas las edades, con una fuerte impronta territorial. Entre los eventos centrales se destaca el concierto “Melodías que cuentan cuentos”, a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, que se realizará el 15 de mayo en el Teatro San Martín.

En Monteros, la agenda será intensa y diversa, con actividades distribuidas a lo largo del mes:

El lunes 11 y martes 12 de mayo se llevará a cabo el taller de escritura “Cartas de Mayo”, coordinado por el colectivo de lectura “El Surgente”. Las jornadas se desarrollarán de 19 a 22.30 en la Escuela José Federico Moreno, con la participación de las talleristas Verónica Albornoz, Daniela Toscano y Fabiola Rodríguez.

El miércoles 20 y jueves 21 de mayo tendrá lugar “Poemanto”, una propuesta literaria que se realizará a las 20 en el Mercado Cultural, abriendo un espacio para la poesía y la expresión artística.

El miércoles 27 de mayo se desarrollará la jornada “Literatura y Memoria por los 50 años” en la Escuela Normal Mixta “Julio A. Roca”. La actividad comenzará a las 18.25 con la apertura formal y continuará con la presentación del libro “Fronterita cuenta su historia”, a cargo de la Dra. Silvia Nassif y la Prof. Daniela Wieder. Luego habrá una mesa panel sobre literatura y memoria con la participación de Dardo Solórzano, Eliana Costilla y Alejandro Romero. La jornada incluirá talleres literarios, la presentación del cuentista Miguel Santillán y un cierre con intervenciones artísticas.

El jueves 28 de mayo, también en la Escuela Normal, se realizará una nueva jornada enfocada en “Nuevos medios: literatura, redes sociales y educación”. Participarán Lautaro Medina, Teresa Orellana e Iara Rivero, con un espacio de interacción con el público, talleres a cargo de estudiantes de la carrera y la presentación del libro “Todavía hijo” del profesor Sergio Gabriel Lizárraga.

Ese mismo día, pero en horario matutino (de 9.30 a 11.30), la Biblioteca Isauro y Arturo Arancibia será sede del taller “Heroínas de mi Patria”, una propuesta de romance histórico orientada a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la historia argentina.

De esta manera, Monteros se suma con fuerza a uno de los eventos culturales más importantes de la región, reafirmando su compromiso con la educación, la cultura y la promoción de la lectura como herramientas de transformación social.