Detuvieron en Los Costillas a un sujeto acusado por homicidio agravado

Efectivos de la Comisaría Monteros llevaron adelante un allanamiento con resultado positivo en la jornada del miércoles 6 de mayo, en el marco de una causa por homicidio agravado que investiga la Justicia tucumana. El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la zona de Entrada Los Escobar – Los Costillas, en Monteros.

Durante la medida judicial se concretó la detención de un hombre 35 años, quien se encuentra imputado en la causa caratulada de un Homicidio Agravado”, vinculada al fallecimiento de Claudia Virginia Juárez. La orden fue emitida por el Centro Judicial Capital, a través de la Oficina de Gestión de Audiencias de Ejecución.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se desarrolló con presencia de testigos ajenos a la fuerza y culminó con la aprehensión del acusado en el inmueble señalado por la investigación. Posteriormente, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial interviniente.

En el procedimiento estuvo a cargo de Sucomisario Mario Acosta, Jefe de la Comisaria de Monteros, junto a los Off. Pples. Pablo Chavez, Mauricio Lazarte y Fernado Carrizo y supervisados por el Crio. Insp. Guido Juárez.