Tragedia en Famaillá: murió un policía tras chocar contra un caballo en la Ruta 323



Un efectivo policial perdió la vida tras protagonizar un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del lunes 4 de mayo en Famaillá. La víctima fue identificada como Joel Herrera, integrante del Cuerpo de Guardia Infantería Oeste, quien circulaba en una motocicleta cuando impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

El hecho se registró alrededor de las 5.30 sobre la Ruta Provincial N° 323, a la altura del kilómetro 5, en la zona de Bartaburo. Como consecuencia del violento choque, Herrera sufrió heridas de extrema gravedad y pérdida de conocimiento en el lugar. Fue asistido de inmediato y trasladado al hospital Parajón Ortiz de Famaillá, pero debido a la complejidad de su estado, debió ser derivado de urgencia al hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos. El diagnóstico confirmó politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano.

En el mismo episodio también resultó herido otro efectivo policial, José Alexis Leguizamón, de 29 años. Según se informó, circulaba en otra motocicleta e impactó contra elementos que habían quedado sobre la ruta tras el primer siniestro. A raíz de la caída, sufrió lesiones en uno de sus hombros y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros intervino en la causa. Las autoridades dispusieron el secuestro de los rodados involucrados y ordenaron medidas para identificar al propietario del animal.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y continúa en etapa investigativa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho.