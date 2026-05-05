Santa Rosa se quedó sin técnico luego de la goleada sufrida ante Alto Verde

El histórico equipo tucumano confirmó la salida de Mario “Beto” Ale, Moisés “Tatilla” Ale y Luis Mario “Profe” Medina, protagonistas del ascenso a la máxima categoría en 2018. De esta manera, se cierra oficialmente el segundo ciclo de un equipo de trabajo que dejó una huella profunda en la historia reciente de la institución.

La despedida no estuvo exenta de emoción. Desde el entorno del club y entre los hinchas del “azul y blanco” predominaron los mensajes de reconocimiento y gratitud hacia un cuerpo técnico que supo ganarse el respeto dentro y fuera de la cancha. Su compromiso, dedicación y profesionalismo fueron claves en cada partido, consolidando una identidad que marcó a toda una generación de futbolistas.

Sin dudas, uno de los hitos más recordados de su gestión fue el ascenso logrado en 2018 a la máxima categoría del fútbol tucumano, un logro que quedó grabado en la memoria colectiva del club. Ese título no solo significó un salto deportivo, sino también un impulso institucional que posicionó a Santa Rosa en un lugar de protagonismo.

Con este cierre de ciclo, el club abre una nueva etapa, con el desafío de sostener el legado construido y proyectar el futuro deportivo. Mientras tanto, el reconocimiento hacia quienes formaron parte de este proceso es unánime: la historia ya los ubicó en un lugar de privilegio dentro de Santa Rosa.