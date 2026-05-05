martes 5 de mayo de 2026
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5 May 2026

No dilatés más y hacé tu carnet ahora sin vueltas

Imagen ilustrativa

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La Municipalidad de Monteros recuerda a los vecinos que ya pueden renovar, ampliar o gestionar por primera vez la Licencia Nacional de Conducir en la Dirección de Tránsito. El trámite se realiza de manera ágil y con horarios extendidos, para que cada conductor pueda cumplir con la normativa sin complicaciones.

📌 Horarios de atención:

  • Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs
  • Lunes a viernes de 17:00 a 22:00 hs

📍 Lugar: Dirección de Tránsito – Avellaneda 35 (frente al Parque 28 de Agosto).

La gestión de la licencia es un paso fundamental para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito y no tener problemas al circular en los vehículo.

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