Provinciales 5 May 2026
No dilatés más y hacé tu carnet ahora sin vueltas
[Imagen ilustrativa]
La Municipalidad de Monteros recuerda a los vecinos que ya pueden renovar, ampliar o gestionar por primera vez la Licencia Nacional de Conducir en la Dirección de Tránsito. El trámite se realiza de manera ágil y con horarios extendidos, para que cada conductor pueda cumplir con la normativa sin complicaciones.
📌 Horarios de atención:
- Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs
- Lunes a viernes de 17:00 a 22:00 hs
📍 Lugar: Dirección de Tránsito – Avellaneda 35 (frente al Parque 28 de Agosto).
La gestión de la licencia es un paso fundamental para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito y no tener problemas al circular en los vehículo.
En esta nota: carnet de manejo