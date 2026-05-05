Medio aguinaldo: cuándo, cómo y quiénes lo cobran

La cercanía del cierre del primer semestre posiciona al aguinaldo como un elemento central para las finanzas hogareñas, dado que este décimo tercer sueldo ofrece un respiro económico esencial. Bajo el marco de la Ley 23.041, el Sueldo Anual Complementario (SAC) constituye un derecho irrenunciable para el personal del sector público y privado, alcanzando además a la totalidad de jubilados y pensionados del territorio nacional.

En un escenario que exige una planificación financiera rigurosa, conocer las fechas de cobro y los métodos de liquidación facilita la organización de gastos o la cancelación de compromisos pendientes. El beneficio se abona en dos cuotas anuales, distribuidas en junio y diciembre, y surge de identificar la remuneración más alta percibida durante el semestre en cuestión en lugar de un promedio simple.

Cómo calcular el aguinaldo

Para establecer la suma correspondiente a la primera cuota del año, el trabajador necesita localizar la mayor remuneración bruta mensual devengada entre enero y junio de 2026. Este proceso requiere considerar la totalidad de los rubros con carácter remunerativo, entre los que destacan el sueldo básico, las comisiones devengadas y el pago de horas suplementarias. Al incluir cada adicional que aparezca regularmente en la liquidación, se asegura que el cálculo refleje fielmente la capacidad de ingreso durante el periodo analizado.

Una vez identificado el pico salarial más elevado de dicho semestre, la determinación del monto final resulta de una operación matemática directa. Basta con dividir esa cifra máxima por dos para obtener el valor neto del Sueldo Anual Complementario a percibir. Este método garantiza que el beneficio guarde relación directa con el mejor desempeño económico del empleado en la primera mitad del año, facilitando así una correcta planificación financiera personal.

Cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Fecha límite y periodo de gracia: Las empresas deben acreditar el primer medio aguinaldo antes del 30 de junio según el marco legal vigente. No obstante, la normativa contempla una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, lo cual permite extender el depósito efectivo hasta los primeros días de julio sin incurrir en infracciones.

Jubilados y pensionados: En el caso de los beneficiarios de la ANSES, el cobro del Sueldo Anual Complementario ocurre de forma simultánea con el haber correspondiente al mes. El cronograma oficial se rige, como es habitual, por el último número del Documento Nacional de Identidad del titular.