El Gobierno coordinó acciones con productores y Vialidad para optimizar caminos rurales

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, encabezó una reunión con el presidente de la Asociación de Productores de Papa, José Linares, y con el director de Vialidad de la Provincia, Pablo Díaz, para evaluar el estado de la red vial por la que circula la producción tucumana. El encuentro se realizó con el objetivo de definir prioridades y coordinar tareas ante el inicio de las principales cosechas.

El funcionario explicó que la reunión respondió a lineamientos del Poder Ejecutivo provincial y destacó la articulación entre el sector público y el productivo. En ese sentido, Albarracín sostuvo: “Por expresas instrucciones de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, hemos sido nexo para poder reunir a la Asociación de Productores de Papa del sur de la provincia y demás productores junto a las autoridades de Vialidad Provincial, para constituir una mesa de trabajo y marcar las prioridades que existen. Sabemos que estamos en una época importante para la matriz productiva de la provincia, porque son la cosecha del citrus, de la caña y seguirá la papa, además de los granos. El sur de la provincia es una de las zonas que constituye la fuente de riqueza más importante para Tucumán y requiere una red vial adecuada, por donde sale la producción que llega a los hogares y también se exporta. Estas gestiones permiten aunar esfuerzos entre el sector productivo y el Gobierno de la Provincia. El gobernador impulsa un gobierno cercano, abierto al diálogo, que escucha y trabaja por un Tucumán con desarrollo y producción”.

Por su parte, el director de Vialidad detalló las acciones previstas y la urgencia de las intervenciones. Al respecto, Díaz afirmó: “La Dirección Provincial de Vialidad intenta ver cuál es la situación de los caminos que han planteado los productores y coordinar trabajos para que queden en las mejores condiciones posibles, para que la producción de granos, citrus, caña y papa pueda transitar por la red secundaria y terciaria de la provincia. La idea es comenzar de manera inmediata. En la reunión acordamos realizar un relevamiento conjunto para identificar las zonas más afectadas y proceder de forma inmediata a las reparaciones necesarias para preparar el tránsito de camiones durante la cosecha”.

En representación del sector productivo, Linares valoró la instancia de diálogo y la definición de prioridades tras las recientes lluvias. En ese marco, expresó: “Hemos tenido la posibilidad de constituir una mesa de trabajo donde volcamos todas las inquietudes del sector productivo de cereales, citrus, caña y papa, y solicitamos a la provincia un orden de prioridades para mejorar la red vial secundaria y terciaria. Entendemos que la prioridad tras las precipitaciones intensas fueron las zonas urbanas. Solicitamos avanzar en un plan de trabajo para contar, a la brevedad, con caminos consolidados que permitan desarrollar las cosechas. Se creó esta mesa de trabajo y el director de Vialidad trabajará junto al Ministerio del Interior para asistir a comunas y municipios y avanzar en la restitución total de la red vial, con el objetivo de completar la cosecha de cereales y dar inicio a la zafra tucumana”.

La articulación entre el Gobierno provincial y los sectores productivos consolidó una agenda de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura vial y acompañar el desarrollo de la actividad económica en todo el territorio.