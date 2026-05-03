Un pequeño “loro” se robó todas las miradas en el desfile por el Día del Animal en Monteros

En el marco de los festejos por el Día del Animal, organizado por la Municipalidad de Monteros, una escena cargada de ternura y espontaneidad se llevó todos los aplausos.

Dilan, un niño de 7 años que asiste a la Escuela Pte. Perón, decidió participar del desfile de una manera muy especial: se disfrazó de loro y desfiló acompañado por su mascota, “Teo Mateo”, que iba cómodamente posado sobre su hombro.

La imagen no tardó en generar furor entre los presentes. Dilan fue el único participante que eligió disfrazarse, lo que lo convirtió en una de las figuras más destacadas del evento. Con el número 8, recorrió el circuito ante la mirada atenta de familias y vecinos que celebraron su ocurrencia y la conexión con su mascota.

Detrás de la historia hay un vínculo genuino. Según contó su papá, Fabián Roble, el niño se enamoró de los loros de la familia —Nano y Lulú— aunque estos no se dejan tocar por otras personas, que no sea yo, afirmó Fabian. Fue entonces cuando decidieron regalarle a “Teo Mateo”, un lorito acostumbrado a convivir con chicos. El ave vive suelta dentro de la casa y suele acompañar a Dilan en sus juegos, siguiendo a los niños y compartiendo momentos al aire libre.

“Mi hijo lo ama a su lorito. Por eso quiso desfilar así”, relató su padre, visiblemente emocionado por la participación. La postal de Dilan y su inseparable compañero no solo aportó color al desfile, sino que también dejó un mensaje simple y poderoso: el amor por los animales se construye en los pequeños gestos cotidianos.