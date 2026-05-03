Baran y la monteriza Ruiz, los ganadores del Rally Quebrada del Portugués

El Rally Quebrada del Portugués volvió a reunir a competidores de distintos puntos del NOA en una jornada marcada por la exigencia del terreno y el alto nivel deportivo. La prueba, que combinó resistencia y estrategia, consagró a sus ganadores en las clasificaciones generales de varones y mujeres, además de las categorías promocionales.

En la clasificación general masculina, el mejor tiempo fue para José Agustín Baran, quien completó el recorrido con un registro de 1:54:25, seguido por Carlos Roberto Romera y el monterizo Eduardo Martín Abdala, quien volvió a destacarse en su categoría y se metió en el podio general, confirmando su gran presente competitivo.

Por el lado de la general femenina, la victoria fue para Erika Lorena Ruiz, con un tiempo de 2:36:37, imponiéndose en una carrera exigente donde logró marcar diferencias desde el inicio. Completaron los primeros puestos Sayoud, Lucrecia; Maza, Ingrid; Robles, Rocío y Rojas Silvana.

En cuanto a las categorías promocionales, dentro de las damas, Noelia Chiumento se quedó con el primer lugar en Promo A Mujeres, seguida por Salomé Tamara Pucheta y Fiorella Naranjo. En Promo B Mujeres, Mercedes Maricel Romero logró imponerse en su categoría.

La competencia volvió a consolidarse como una de las pruebas más duras, combinando paisajes imponentes con circuitos de alta dificultad, donde cada corredor pone a prueba su preparación física y mental.

La competencia fue organizada por la Asociación Ciclista de Monteros (ACIMONT)