Baran y la monteriza Ruiz, los ganadores del Rally Quebrada del Portugués
La exigente competencia dejó grandes actuaciones tanto en la general como en las categorías promocionales, con fuerte presencia de atletas de la región.
El Rally Quebrada del Portugués volvió a reunir a competidores de distintos puntos del NOA en una jornada marcada por la exigencia del terreno y el alto nivel deportivo. La prueba, que combinó resistencia y estrategia, consagró a sus ganadores en las clasificaciones generales de varones y mujeres, además de las categorías promocionales.
En la clasificación general masculina, el mejor tiempo fue para José Agustín Baran, quien completó el recorrido con un registro de 1:54:25, seguido por Carlos Roberto Romera y el monterizo Eduardo Martín Abdala, quien volvió a destacarse en su categoría y se metió en el podio general, confirmando su gran presente competitivo.
Por el lado de la general femenina, la victoria fue para Erika Lorena Ruiz, con un tiempo de 2:36:37, imponiéndose en una carrera exigente donde logró marcar diferencias desde el inicio. Completaron los primeros puestos Sayoud, Lucrecia; Maza, Ingrid; Robles, Rocío y Rojas Silvana.
En cuanto a las categorías promocionales, dentro de las damas, Noelia Chiumento se quedó con el primer lugar en Promo A Mujeres, seguida por Salomé Tamara Pucheta y Fiorella Naranjo. En Promo B Mujeres, Mercedes Maricel Romero logró imponerse en su categoría.
La competencia volvió a consolidarse como una de las pruebas más duras, combinando paisajes imponentes con circuitos de alta dificultad, donde cada corredor pone a prueba su preparación física y mental.
La competencia fue organizada por la Asociación Ciclista de Monteros (ACIMONT)