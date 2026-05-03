Franco Colapinto y una deslumbrante actuación: fue 8° en el GP de Miami y sumó puntos clave

El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la élite del automovilismo al finalizar en el octavo puesto del Gran Premio de Miami. Con este resultado, igualó su mejor marca histórica en la Fórmula 1 y sumó puntos importantes para el campeonato a bordo de su Alpine.

La carrera tuvo como gran protagonista al joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la victoria por tercera vez consecutiva y se consolida como líder del torneo. El podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Más atrás finalizaron George Russell y Max Verstappen, en una carrera que tuvo varios cambios en las posiciones.

Colapinto construyó su resultado con inteligencia y ritmo. Tras una largada complicada, aprovechó un incidente de Verstappen para escalar posiciones rápidamente. Luego, gestionó de gran manera los neumáticos y se mantuvo competitivo durante toda la carrera. Incluso llegó a ubicarse cuarto momentáneamente gracias a la estrategia de boxes, antes de asentarse definitivamente en el octavo lugar, con una ventaja cómoda sobre Carlos Sainz.

El fin de semana también tuvo un condimento especial fuera de la pista con la presencia de Lionel Messi en el paddock, donde compartió un momento con Colapinto. “Hay que traerlo a todas las carreras”, bromeó el piloto argentino, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Con este resultado, Colapinto confirma su crecimiento dentro de la categoría y empieza a consolidarse como una de las revelaciones de la temporada. La próxima cita será el Gran Premio de Canadá, donde buscará seguir sumando y meterse definitivamente entre los protagonistas.