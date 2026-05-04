lunes 4 de mayo de 2026
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4 May 2026

Una nueva semana con cielo parcialmente nublado

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 10° de mínima y 24° de máxima.

El servicio Meteorológico Nacional informa que la nueva semana inicia con cielo parcialmente nublado, y temperaturas templadas. Las jornadas permanecerán estables hasta el jueves, dónde podrían registrarse presipitaciones, las probabilidades son de un 70%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 10° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad es de 10 km.

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