Ñuñorco con un hombre de más, empató en Concepción

A pesar de contar con superioridad numérica durante gran parte del encuentro, el equipo no logró traducir ese dominio en el marcador y terminó cediendo puntos en un partido que, por desarrollo, parecía favorable.

Ñuñorco vio su mejor imagen en el segundo tiempo, donde manejó la pelota, generó desbordes y tuvo el control territorial. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales fue determinante. Cada avance prometedor terminó diluyéndose en malas decisiones o definiciones erradas, una constante que viene condicionando el rendimiento del equipo en el campeonato.

Del otro lado, el local, limitado en juego y con un jugador menos, apostó a resistir y salir rápido de contra. Y estuvo cerca de llevarse todo: en la última jugada del partido, una acción directa casi termina en gol, pero la intervención salvadora del defensor Facundo Albastray evitó la derrota.

Lucas Naranjo, vuelve a ser uno de los puntos altos del equipo, ya volvió a sostener el mediocampo del Tigre.

Con este resultado, Ñuñorco se mantiene en la mitad de la tabla del Grupo E, en una zona que muestra paridad pero donde cada punto empieza a pesar. El desafío inmediato será corregir la eficacia en ataque, un factor que hoy marca la diferencia entre pelear arriba o resignar terreno.