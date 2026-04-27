Tucumán es la segunda provincia que más incauta droga proveniente de países limítrofes

El mandatario, Osvaldo Jaldo, destacó que Tucumán consolidó su rol en el secuestro de estupefacientes en tránsito y provenientes de países limítrofes, a la vez que fortaleció acciones contra el narcotráfico.

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó las políticas de seguridad implementadas en Tucumán en materia de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, en el marco de acciones articuladas entre fuerzas provinciales y nacionales. En ese contexto, se refirió a los recientes operativos y a la repercusión en medios de comunicación de alcance nacional.

El mandatario señaló durante el programa televisivo Los Primeros: “no quiero dejar pasar por alto los títulos que salieron hoy en los diferentes medios. En cuanto a la incautación de droga en la provincia de Tucumán, porque esto hay que aclararlo porque, la verdad, y cuando se habla que Tucumán se está convirtiendo en un centro, pero en un centro de incautación de drogas, un centro de secuestro de drogas, de drogas que vienen del norte, drogas que pasaron la frontera, y no es responsabilidad del Gobierno provincial, porque a la frontera la tienen que cuidar las fuerzas federales, las fuerzas nacionales”.

En esa línea, explicó el circuito del ingreso de sustancias ilícitas: “la droga que viene, entre comillas y mayoritariamente vía del hermano país de Bolivia, no solo pasan la frontera Bolivia Argentina, pasan Jujuy, de Jujuy pasan a Salta, y acá en Tucumán se las incauta, se las secuestra, se los mete preso y se los pone a disposición de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad federales, como así también provinciales”.

Jaldo afirmó que la provincia alcanzó un posicionamiento relevante en los operativos: “Es decir, que Tucumán sí se está convirtiendo en un centro de incautación y de secuestro de cocaína y de marihuana como nunca en la historia. Somos la segunda provincia que más incautamos drogas”.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre organismos: “esto debemos felicitar a las fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, Policía Federal, pero también debemos destacar el Operativo Lapacho que cubre la frontera norte de la provincia de Tucumán, que cubre todos los pasos legales, como la Ruta 9 y la Ruta 34”.

El Gobernador también hizo referencia a la necesidad de reforzar controles en la región: “vengo pidiendo a la Nación de hace tiempo que profundicemos la radarización en el norte argentino. Se habla que en Campo Durán hay un radar, pero las avionetas caen en Rosario de la Frontera. Yo pregunto, ¿el radar de la Nación en Campo Durán en Salta? ¿Qué no vio esas avionetas?”.

En relación con las modalidades delictivas, indicó: “Hoy, quienes trafican droga, van cambiando permanentemente la forma de transportarla y los caminos por donde llegan las mismas”. Remarcó que las fuerzas provinciales cubren las rutas 9 y 34, pero “empiezan a pasar por la ruta 40 por los Valles Calchaquíes. Y allí las fuerzas provinciales y federales secuestraron en una oportunidad 180 kilos de marihuana”.

El titular del Ejecutivo provincial subrayó la continuidad de las políticas contra el narcomenudeo: “Tucumán hoy está jugando un rol importante en la lucha contra el narcotráfico, pero sin aflojar el narcomenudeo, sin aflojar aquella comercialización de menor escala, sin descuidar a todos aquellos que comercializan droga en Tucumán”.

En cuanto a las acciones judiciales, sostuvo: “Hacerlos juzgar –a los narcotraficantes-, condenarlos y mandarlos a Benjamín Paz para que cumplan su condena. Hoy, los delincuentes más importantes de Tucumán están en Villa Urquiza y otros en Benjamín Paz”.

Jaldo remarcó la responsabilidad nacional en el control fronterizo: “Si nosotros dejamos la frontera abierta del norte y, bueno, las provincias por ahí no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología ni tampoco tenemos la posibilidad de comprarlos, pero tampoco es una función específica nuestra cuidar la frontera”.

El mandatario remarcó que “sí es una función nuestra ayudar y colaborar con Gobierno nacional. Por eso Tucumán está secuestrando drogas”.

Y finalizó sobre el alcance de los operativos recientes: “Tucumán es la segunda provincia que más está incautando droga, no es droga de Tucumán, es droga que viene del norte, del hermano país de Bolivia, y quizá ni de Bolivia. Pasa de otro país por Bolivia y entra a Jujuy. No se para en Jujuy, entra en Salta, no se para en Salta y la paramos en Tucumán”. Y destacó la labor articulada entre las fueras de seguridad y la justicia provincial y federal.