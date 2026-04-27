Cámaras captaron a Franco Mora en Santiago del Estero y cambia la investigación por su desaparición

La investigación por la desaparición de Franco Javier Mora, el comerciante de 39 años oriundo de Concepción, dio un giro significativo en las últimas horas tras la aparición de nuevas pruebas que modifican el rumbo de la causa. Cámaras de seguridad de un local gastronómico en Santiago del Estero registraron al propio Mora realizando una compra, lo que debilitó la hipótesis inicial de un secuestro extorsivo.

Mora era intensamente buscado desde el viernes, cuando dejó a su hijo en la escuela y no regresó a su hogar. Su familia había alertado que se había ausentado sin celular ni dinero, además de no encontrarse su vehículo, un Volkswagen Up blanco que utilizaba habitualmente.

Con el avance de la investigación, surgieron elementos que reorientaron el caso. El automóvil fue hallado abandonado en Termas de Río Hondo y, posteriormente, se detectó un pago de 8.000 pesos realizado desde una de sus billeteras virtuales. Las cámaras del comercio donde se efectuó la transacción confirmaron que fue el propio Mora quien abonó en persona.

En paralelo, también se investigaron posibles conflictos recientes vinculados a un acuerdo comercial por la confección de ropa de egresados, que habría derivado en reclamos públicos. Sin embargo, la familia relativizó esa versión y sostuvo que el inconveniente podría haber surgido por terceros involucrados en la operación.

Otro dato que generó dudas en los investigadores fue un llamado con tonada extranjera que, en un primer momento, exigía un rescate de un millón de pesos. La maniobra fue rápidamente puesta en cuestión cuando los supuestos captores propusieron realizar el pago frente a una comisaría, lo que reforzó la hipótesis de un intento de estafa.

Con este nuevo escenario, la búsqueda se concentra ahora en Santiago del Estero, donde intentan reconstruir los movimientos del comerciante y determinar si se encuentra acompañado o bajo algún tipo de situación particular. El hecho de que haya dejado su vehículo en Termas y luego se trasladara hacia La Banda es uno de los puntos clave que buscan esclarecer los investigadores.

Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que mantiene abiertas todas las líneas de investigación, aunque con un cambio claro en la hipótesis principal.