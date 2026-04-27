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27 Abr 2026

La Escuela N° 378 “Manuel Vaquera” abre licitación para kiosco y cantina escolar

La institución lanzó una convocatoria oficial para concesionar el servicio de kiosco/cantina. Los interesados ya pueden acceder a los pliegos y presentar propuestas en los próximos días.

La Escuela N° 378 “Manuel Vaquera” de Monteros informó que se encuentra abierta la licitación para la concesión del kiosco y cantina escolar, en el marco de la Resolución Ministerial N° 0555/5 Med. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en brindar este servicio dentro de la institución educativa.

Según detallaron desde el equipo directivo, la venta de pliegos se realizará entre el 27 y el 29 de abril, con un valor de 10.000 pesos. Quienes deseen participar deberán adquirir la documentación correspondiente para conocer las bases y condiciones del proceso.

La presentación de propuestas está prevista para los días 30 de abril y 4 de mayo, mientras que la apertura de sobres se llevará a cabo el 5 de mayo, en una instancia clave donde se evaluarán las ofertas.

Los interesados deberán acercarse a la institución, ubicada en calle Rivadavia 790, en el horario de 08:00 a 11:00 y de 14:00 a 18:00 horas, donde también podrán solicitar mayor información sobre la licitación.

Desde la escuela invitaron a toda la comunidad a formar parte de esta convocatoria, que representa una oportunidad para desarrollar una actividad comercial dentro del ámbito educativo, cumpliendo con las condiciones establecidas por las autoridades.

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