Amenazas en la Escuela Técnica: activan protocolos de seguridad y los directivos buscan llevar tranquilidad

La Escuela Técnica N° 1 de Monteros emitió un comunicado oficial dirigido a las familias tras recibir, en los últimos días, amenazas anónimas que advertían sobre posibles hechos de violencia, incluyendo un tiroteo y un incendio dentro de la institución. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, aunque desde la dirección buscaron transmitir calma y detallar las medidas adoptadas.

Según informaron, de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad vigentes en coordinación con las autoridades educativas y las fuerzas de seguridad de la provincia. En ese marco, la Policía de Tucumán se encuentra presente en el establecimiento, realizando tareas preventivas para resguardar a estudiantes, docentes y personal.

Además, se iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar el origen de las amenazas. Las autoridades remarcaron que, pese al contexto, la institución continúa funcionando con normalidad, priorizando en todo momento el cuidado de la comunidad educativa.

En el comunicado, enviado por el director Nazareno Arroyo al canal de WhatsApp del establecimineto, también se advirtió que, en caso de confirmarse la autoría de las amenazas, se aplicarán las medidas legales y administrativas correspondientes, en base a la normativa vigente en la provincia.

Desde el equipo directivo llevaron tranquilidad a las familias y aseguraron que todas las decisiones se toman con responsabilidad, en articulación permanente con los organismos competentes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro dentro del establecimiento.