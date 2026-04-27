Suben los casos de chikungunya en Tucumán y refuerzan medidas de prevención

Casos de chikungunya en Tucumán: ya son 346 confirmados y aumentan en el norte argentino. Refuerzan controles, vigilancia epidemiológica y prevención.

La Dirección de Epidemiología de Tucumán presentó un informe actualizado que enciende señales de alerta: se registra un incremento sostenido de casos de chikungunya, en sintonía con lo que ocurre en el norte del país. El subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, confirmó que la provincia contabiliza actualmente 346 casos, con una proporción significativa aún activa, lo que implica riesgo de transmisión.

El funcionario explicó que los focos se concentran principalmente en sectores del sudeste y sudoeste de la capital, además de la localidad de El Manantial. En ese contexto, se intensificaron las tareas de vigilancia epidemiológica, la eliminación de criaderos de mosquitos y la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, como fiebre y fuertes dolores articulares.

A nivel nacional, la situación también muestra un crecimiento: se notificaron más de 6.500 casos sospechosos, con mayor incidencia en el Noroeste argentino. En Salta, por ejemplo, los casos confirmados ya superan los mil, concentrados en el departamento General José de San Martín, lo que impacta indirectamente en la región.

Un dato relevante es que, hasta el momento, Tucumán no registra casos de dengue en la actual temporada, lo que marca una diferencia respecto a años anteriores. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en no relajar las medidas preventivas, especialmente en lo referido al control del mosquito vector.

En paralelo, el informe abordó la situación de las enfermedades respiratorias, donde se detecta una circulación predominante de rinovirus e influenza A. Si bien hubo un incremento en las consultas médicas, los indicadores se mantienen dentro de los parámetros habituales para esta época del año, sin configurar un brote epidémico.

Otro eje que se puso sobre la mesa fue la salud mental. Desde el área se informó un aumento en la demanda de atención, especialmente por trastornos de ansiedad. En ese sentido, Montoya destacó que el área programática centro ya cuenta con un 95% de cobertura, y el objetivo es extender ese nivel de acceso al resto de la provincia.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron que estos informes permiten anticipar escenarios y optimizar la respuesta sanitaria. La estrategia apunta a sostener una vigilancia constante, fortalecer los servicios y garantizar el acceso a la salud en todo el territorio tucumano.