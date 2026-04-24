Cronograma de pagos en Tucumán: cuándo cobran el sueldo de abril los estatales y empleados municipales

El Ministerio de Economía y Producción de Tucumán, a través de la Tesorería de la Provincia, hizo oficial el calendario de pagos correspondiente a los haberes del mes de abril para todos los agentes estatales. Siguiendo la modalidad habitual de acreditación, el cronograma se dividirá en dos etapas: comenzará con el adelanto del 20% (parte proporcional) y continuará posteriormente con la liberación del 80% restante (parte complementaria).

El operativo financiero busca garantizar que los fondos lleguen de manera escalonada a los cajeros automáticos, cubriendo desde los servicios esenciales hasta los organismos descentralizados y municipios del interior.

El inicio de los pagos está previsto para el martes 29 de abril, jornada en la que podrán pasar por los cajeros el personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Seguridad (Policía e Institutos Penales), el Instituto de la Vivienda, el IPLA y el ERSEPT. Al día siguiente, el miércoles 30 de abril, será el turno del 20% para la Administración Central, Comunas Rurales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Vialidad y organismos de control como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Finalmente, el viernes 1 de mayo se completará el primer depósito para los Municipios del Interior y diversos entes autárquicos como Tucumán Turismo, el Ente Cultural y el IPACyM.

Para el tramo mayoritario de los sueldos, el cronograma del 80% arrancará el miércoles 6 de mayo, nuevamente con el Siprosa y el IPV a la cabeza, sumando a la Estación Experimental Obispo Colombres y la SAT. El jueves 7 y viernes 8 de mayo se concentrará el grueso del sector educativo (escuelas provinciales y transferidas), junto a la Administración Central, Seguridad y Comunas Rurales. El cierre definitivo del calendario tendrá lugar el sábado 9 de mayo, día en que se acreditarán los haberes complementarios para el Poder Judicial, Legislativo, Municipios, los establecimientos públicos de gestión privada y el resto de los entes de infraestructura y producción de la provincia.