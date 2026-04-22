Aprehenden a un joven en el B° El Tejar con una moto robada hace más de 10 años

Un joven de 19 años fue aprehendido en Monteros al ser sorprendido con una motocicleta robada en 2015. El rodado presentaba irregularidades y carecía de documentación.

Un operativo de control realizado por personal de la División Patrulla Motorizada de Monteros permitió recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro desde hace más de una década. El procedimiento se llevó a cabo anoche, alrededor de las 22:00, en la intersección de calles Santiago del Estero y Las Piedras.

Los efectivos de la Patrulla interceptaron a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 115cc en condiciones irregulares, sin dominio colocado, sin espejos retrovisores, sin batería y sin llave de encendido. Al momento del control, el conductor, que reside en el B° El Tejar, no pudo presentar documentación del rodado.

Ante esta situación, se solicitó la verificación de los números de motor, lo que permitió establecer que el vehículo correspondía a una moto denunciada como robada el 21 de octubre de 2015 en la ciudad de Aguilares. El rodado, registrado a nombre de un hombre de esa localidad, contaba con un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa judicial.

Tras confirmarse la irregularidad, los uniformados procedieron a la aprehensión del conductor y al secuestro de la motocicleta, que quedó a disposición de la Justicia. La intervención quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, desde donde se convalidó la detención y se ordenaron las actuaciones correspondientes.