Allanan la comisaría de Simoca por la causa de la muerte de Jonathan Rodríguez

En el marco de la investigación por la muerte de Jonathan Rodríguez, el Poder Judicial de Tucumán ordenó un allanamiento en la comisaría de Simoca con el objetivo de recolectar pruebas relevantes para la causa. La medida fue dispuesta por el Juez, Marco Nuñez Campero del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros y el Ministerio Público Fiscal ya se encuentra trabajando en el lugar.

El juez autorizó la búsqueda de elementos vinculadas a la muerte de Rodriguez, que ocurrió en condiciones que no están esclarecidas aún.

La diligencia fue supervisada por autoridades judiciales y contó con la designación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal para controlar el procedimiento. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del joven, ocurrida días después de haber sido detenido y permanecer bajo custodia policial.

El avance de estas medidas marca un punto clave en la causa, que continúa sumando elementos probatorios mientras crece el reclamo social y familiar por el esclarecimiento total de lo ocurrido.