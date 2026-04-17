Educación recuerda la vigencia de la guía para abordar situaciones complejas

Desde la cartera educativa se recordó que se encuentra plenamente vigente la “Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas”, aprobada por Resolución Ministerial N° 2452/5 (MEd) con fecha 17 de octubre de 2025, la cual establece pautas claras para actuar ante este tipo de situaciones.

El Ministerio de Educación de Tucumán emitió un comunicado dirigido a las autoridades, docentes y personal no docente de establecimientos educativos de gestión estatal y privada, en el marco de las recientes amenazas de tiroteo en instituciones escolares que son de público conocimiento.

Desde la cartera educativa se recordó que se encuentra plenamente vigente la “Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas”, aprobada por Resolución Ministerial N° 2452/5 (MEd) con fecha 17 de octubre de 2025, la cual establece pautas claras para actuar ante este tipo de situaciones.

En este sentido, se instó a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en dicha normativa, reforzando especialmente los controles en el ingreso a los establecimientos y en el interior de los mismos. Asimismo, se remarcó la importancia de acompañar y dialogar con los estudiantes, promoviendo la concientización sobre los efectos negativos de conductas que alteran la convivencia escolar y afectan la armonía institucional.

Por otra parte, el Ministerio indicó que también deben cumplirse las disposiciones del Decreto N° 772/7 (MS), con fecha 15 de abril de 2026, que establece obligaciones para las autoridades y directivos escolares, incluyendo la colaboración con las fuerzas de seguridad en caso de intervención ante estos hechos.

Finalmente, se convocó a padres, madres y adultos responsables a involucrarse activamente, acompañando a sus hijos, fomentando el diálogo y reflexionando junto a ellos sobre la gravedad de estas situaciones y las responsabilidades que conllevan.

“Trabajemos mancomunadamente para que nuestros hijos concurran a las instituciones escolares reconociéndolas como un espacio cuidado, seguro y pacífico, donde puedan expresarse con libertad y respeto”, concluye el comunicado oficial.