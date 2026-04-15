¿Querés entender por qué no te alcanza la plata?: charla informativa sobre la economía del país y tú bolsillo

La Unión Comercial e Industrial de Monteros (UCIM) invita a toda la comunidad a participar de una charla abierta y gratuita que busca aportar claridad sobre el presente económico del país y las perspectivas que se proyectan para los próximos meses.

El encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 18:30 horas, en el Salón de UCIM (25 de Mayo 264, Monteros, Tucumán), y contará con la disertación del Lic. Eduardo Robinson, especialista en economía y análisis de coyuntura. La propuesta incluye un espacio de intercambio de ideas y un coffee break para favorecer el diálogo entre los asistentes.

La actividad se plantea como una oportunidad para comprender mejor los desafíos que enfrenta la economía argentina en un contexto de cambios constantes, inflación persistente y necesidad de planificación estratégica tanto para empresas como para familias.

El objetivo es brindar herramientas que permitan interpretar las tendencias actuales y anticipar escenarios futuros, fortaleciendo la toma de decisiones en el ámbito comercial, industrial y personal.

La charla será también un momento para fortalecer vínculos y pensar juntos cómo enfrentar los desafíos que se presentan en el plano económico y social en el espacio local a partir de la realidad del país.

👉 La inscripción ya está disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

📲 Para más información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3863 53-2919 o seguir las novedades en Instagram: @ucimonteros.