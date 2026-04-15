Choque entre motos en Monteros deja como saldos dos heridos en Ruta 38 y calle Italia

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en Monteros, dejando como saldo dos personas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 en la intersección de calle Italia y la Ruta Nacional 38.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos motocicletas. Por un lado, María del Valle Morán, de 28 años, quien conducía una Honda Wave y circulaba de sur a norte. Por otro, Juan Ángel Ñúñez, de 63 años, que se desplazaba en otra motocicleta por calle Italia en sentido este a oeste.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, ambos rodados colisionaron en la intersección por causas que se investigan. Un dato que agrava la situación es que ninguno de los conductores llevaba casco protector al momento del impacto.

Tras el choque, se dio intervención al servicio de emergencias 107, que trasladó a los heridos al Hospital General Regional Lamadrid para una mejor atención. En el lugar trabajaron además efectivos de Defensa Civil, Policía y personal de Tránsito, quienes realizaron las tareas correspondientes para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.