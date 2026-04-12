Brutal ataque en Concepción: un perro mordió a un niño de 3 años y le provocó graves heridas en el rostro

Un violento episodio generó conmoción en la ciudad de Concepción, donde un niño de apenas 3 años fue atacado por un perro que ingresó desde la vía pública a su vivienda, ubicada en el barrio 1° de Mayo. El hecho ocurrió el viernes por la noche y dejó al menor con graves heridas en el rostro.

Según relató Agostina Figueroa Sotto, tía del niño, el animal se encontraba suelto en la calle y entró al domicilio sin control, donde atacó directamente al pequeño. Tras el episodio, el menor debió ser asistido de urgencia por las lesiones sufridas, lo que generó una fuerte preocupación en el entorno familiar.

La mujer expresó su indignación no solo por la gravedad del ataque, sino también por la reiterada presencia de perros agresivos sueltos en la zona. “Un perro agresivo no puede andar libre poniendo en riesgo a los demás, mucho menos a los niños. Tener un animal es una responsabilidad; si no pueden cuidarlo, no lo tengan”, sostuvo.

En paralelo, vecinos del barrio comenzaron a colaborar para intentar identificar a los propietarios del animal. El reclamo apunta a que los dueños se presenten y asuman las responsabilidades legales y civiles correspondientes, mientras crece la preocupación por la falta de control sobre animales potencialmente peligrosos en la vía pública.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar las medidas de tenencia responsable y control de animales, en un contexto donde este tipo de situaciones se repite y expone a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños.