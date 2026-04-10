Se suspendió por mal tiempo el Descacharreo, Ecocanje y cuidado animal en la Villa Brava

La Municipalidad de Monteros suspendió la jornada de la Campaña de Descacharrreo en el Barrio Villa Brava. La iniciativa buscaba eliminar depósitos de agua que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, reforzando la prevención contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Desde el área manifestaron que la semana que viene se desarrollará dicha jornada. Durante la actividad, agentes municipales recorrerán los domicilios brindando información y acompañando a los vecinos en la identificación de objetos que deben retirarse, como latas, neumáticos, baldes, botellas y otros recipientes.

Cuidado de mascotas

En paralelo, se realizará una campaña de desparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, fortaleciendo la salud animal y comunitaria. Desde el área de Medio Ambiente y Servicios Públicos se destacó la importancia de la participación vecinal para lograr un entorno más saludable y libre de riesgos.