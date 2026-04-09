Milei defendió los créditos a funcionarios y lanzó una polémica frase: “¿Mató gente?”

Una frase del Presidente encendió el debate político al justificar los créditos otorgados a funcionarios y relativizar el impacto del caso.

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a funcionarios y dirigentes vinculados a su espacio tras la polémica generada por la difusión de créditos otorgados por el Banco Nación a integrantes del Gobierno y del oficialismo.

Durante una entrevista en el programa “Economistas”, emitido por la TV Pública, el mandatario defendió la legalidad de los préstamos y descartó cualquier tipo de irregularidad. En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones: “Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No”.

Milei sostuvo que, desde su perspectiva, no se vulneraron los valores morales que su administración considera centrales. “Nadie perdió la libertad por eso. Vos podés seguir expresándote, trabajando, haciendo tu vida”, argumentó, al intentar desestimar el impacto político del caso.

La controversia se intensificó luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitara la renuncia de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse su inclusión en una nómina de beneficiarios de créditos hipotecarios otorgados por la entidad bancaria.

De acuerdo a los datos difundidos por la Banco Central de la República Argentina, también figuran otros nombres vinculados al oficialismo, como Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Federico Furiase, además de legisladores de La Libertad Avanza.

El episodio abrió un nuevo foco de discusión en el escenario político nacional, con cuestionamientos desde distintos sectores sobre la transparencia en el acceso a créditos y el rol de los funcionarios públicos. Mientras tanto, desde el Gobierno buscan cerrar filas y sostener que no hubo ninguna irregularidad en el otorgamiento de los préstamos.