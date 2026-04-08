Jaldo: En el 27 puedo competir por un mandato más pero aún no lo decidí

El titular del PE se refirió este miércoles a su futuro político de cara a las elecciones de 2027. Confirmó que se encuentra habilitado constitucionalmente para un nuevo mandato, señaló que la definición se tomará dentro del Partido Justicialista y planteó la posibilidad de internas si existe más de un candidato a los distintos cargos.