martes 14 de abril de 2026
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8 Abr 2026

Jaldo: En el 27 puedo competir por un mandato más pero aún no lo decidí

El titular del PE se refirió este miércoles a su futuro político de cara a las elecciones de 2027. Confirmó que se encuentra habilitado constitucionalmente para un nuevo mandato, señaló que la definición se tomará dentro del Partido Justicialista y planteó la posibilidad de internas si existe más de un candidato a los distintos cargos.

El titular del PE se refirió este miércoles a su futuro político de cara a las elecciones de 2027. Confirmó que se encuentra habilitado constitucionalmente para un nuevo mandato, señaló que la definición se tomará dentro del Partido Justicialista y planteó la posibilidad de internas si existe más de un candidato a los distintos cargos.

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