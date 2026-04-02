Monteros: servicios públicos durante el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Monteros informó cómo funcionarán los servicios de recolección durante el feriado de este jueves 2 y viernes 3 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 2 de abril

Recolección domiciliaria: en horario habitual

Recolección de escombros: en horario habitual

Viernes 3 de abril

Recolección domiciliaria: sin servicio

Recolección de escombros: sin servicio

Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos tener en cuenta estas modificaciones para organizar la disposición de residuos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana durante el fin de semana largo.