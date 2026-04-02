Sociedad 2 Abr 2026
Monteros: servicios públicos durante el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
La Municipalidad de Monteros informó cómo funcionarán los servicios de recolección durante el feriado de este jueves 2 y viernes 3 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Jueves 2 de abril
- Recolección domiciliaria: en horario habitual
- Recolección de escombros: en horario habitual
- Viernes 3 de abril
- Recolección domiciliaria: sin servicio
- Recolección de escombros: sin servicio
Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos tener en cuenta estas modificaciones para organizar la disposición de residuos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana durante el fin de semana largo.
En esta nota: recolección de residuos, Semana Santa