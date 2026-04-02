domingo 5 de abril de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1405Bolsa: $1436.3CCL: $1484.2Mayorista: $1394Cripto: $1461.9Tarjeta: $1839.5
2 Abr 2026

Monteros: servicios públicos durante el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Monteros informó cómo funcionarán los servicios de recolección durante el feriado de este jueves 2 y viernes 3 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

  • Jueves 2 de abril
  • Recolección domiciliaria: en horario habitual
  • Recolección de escombros: en horario habitual
  • Viernes 3 de abril
  • Recolección domiciliaria: sin servicio
  • Recolección de escombros: sin servicio

Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos tener en cuenta estas modificaciones para organizar la disposición de residuos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana durante el fin de semana largo.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Temporal en Monteros: el municipio asiste a familias afectadas tras más de 279 mm de lluvia

🔥 tendencia

Dos allanamientos en Monteros: Secuestran una camioneta por el incendio intencional de un auto

🔥 tendencia

Histórico temporal en Monteros: cayeron 279 mm en menos de 6 horas

🔥 tendencia

Temporal en Monteros: en menos de 4 horas cayeron más de 260 mm y hay barrios anegados

🔥 tendencia

Se juegan esta tarde las finales de la Superliga de Monteros

🔥 tendencia

Se despide el calor en Tucumán: llegan tormentas y un fuerte descenso de temperatura