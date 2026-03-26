Tucumán se prepara para vivir una Semana Santa con fe, turismo y tradición
Autoridades, referentes religiosos y del sector turístico presentaron en el Ente Tucumán Turismo una agenda con actividades en toda la provincia.
En las instalaciones del Ente Tucumán Turismo (ETT) se realizó la presentación oficial de la agenda de actividades para la Semana Santa 2026, que se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo, 5 de abril en distintos puntos de la provincia, con propuestas que combinan espiritualidad, cultura y turismo.
El acto contó con la presencia del presidente del organismo, Domingo Amaya; el párroco Luis Zazano, de la parroquia San José de El Colmenar; el intendente de Famaillá, Enrique Orellana; el vicepresidente segundo de la Cámara de Turismo de Tucumán, Federico Lanati; el legislador Francisco “Pancho” Serra; el subdirector de Turismo de Yerba Buena, víctor Aparicio y responsables de turismo de municipios y comunas
Durante la presentación, Amaya destacó el profundo sentido religioso que caracteriza a la provincia. “Tucumán es una provincia de fe”, afirmó, al recordar el legado histórico de Manuel Belgrano al encomendarse a la Virgen de la Merced antes de la Batalla de Tucumán. “Ese hecho marcó un camino espiritual que hoy sigue vigente en cada una de estas celebraciones”, señaló.
El funcionario subrayó además el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “Estas actividades nos permiten mostrar todo lo que Tucumán tiene para ofrecer, en un camino impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, donde el desarrollo turístico es una política de Estado”.
“Hay más de 15 lugares donde se llevarán a cabo actividades por la Semana Santa como La Pasión de Cristo en Tafí del Valle, las actividades en el Cristo de San Javier y el viacrucis náutico en El Cadillal”, detalló Amaya.
Por su parte, el padre Luis Zazano invitó a la comunidad a vivir este tiempo litúrgico con un fuerte sentido de encuentro y reflexión. “Estamos celebrando el Año Jubilar Franciscano, en memoria de San Francisco de Asís, y encomendamos este tiempo a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, para que todos puedan vivir una verdadera experiencia de fe”, expresó.
El sacerdote detalló el cronograma religioso que comenzará con la bendición de ramos en las distintas comunidades, continuará con la Misa Crismal el jueves a las 10, y tendrá momentos centrales como el Viernes Santo, que se vivirá en recogimiento, y la Vigilia Pascual del sábado por la noche. “La luz, el canto y la alegría del Aleluya serán los signos que marcarán esta celebración”, explicó.
El intendente de Famaillá, Enrique Orellana, anunció una agenda de Semana Santa que comenzará el 1 de abril con la vigilia en honor a los excombatientes de Malvinas. “El día 2 realizaremos un acto especial para homenajear a nuestros héroes”, señaló.
Entre las actividades destacadas, indicó: “El Viernes Santo presentaremos la Pasión de Cristo, a las 18:30 en la Galería de la Veneración, con un gran espectáculo”. Además, el domingo habrá presentaciones de danzas folclóricas y contemporáneas.
Orellana también resaltó la propuesta gastronómica local: “Famaillá espera al turismo con sus tradicionales empanadas, especialmente las de vigilia”.
Finalmente, adelantó la Expo Productiva Famaillá, del 21 al 25 de mayo: “Será más grande y convocará a participantes de todo el país”.
La agenda también incluye propuestas en el interior de la provincia.
Daniel Carbajal, delegado de El Timbó, anunció la realización de un Vía Crucis en el kartódromo local, con la participación de artistas y el acompañamiento del Ente de Turismo.
Desde Aguilares, representantes de la Cámara de Turismo destacaron circuitos de turismo religioso en bicicleta, además de atractivos como la recreación de la Capilla Sixtina en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y un imponente monumento al Papa Francisco.
En San Javier
Los cerros tucumanos forman parte del recorrido de la Semana Santa 2026. “El viernes 3 tendremos un Viacrucis de Antorcha, en su quinta edición, una actividad que es muy conmovedora que parte de la Capilla Nuestra Señora de Pompeya hacia el Cristo Bendicente”, contó el comisionado comunal de San Javier, Lucas Vildoza.
Además, continuará el espectáculo de luz y sonido en el Cristo Bendicente, de jueves a domingo, con una función a las 21 y otra a las 21.30.
La agenda también comprende la Misa Criolla que se realizará en la Explanada del Cristo Bendicente el domingo a las 18 horas.
De esta manera, Tucumán se posiciona una vez más como un destino clave para el turismo religioso en el país, ofreciendo una propuesta integral que invita a vivir la Semana Santa desde la fe, la cultura y la identidad local.