Tucumán se prepara para vivir una Semana Santa con fe, turismo y tradición

En las instalaciones del Ente Tucumán Turismo (ETT) se realizó la presentación oficial de la agenda de actividades para la Semana Santa 2026, que se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo, 5 de abril en distintos puntos de la provincia, con propuestas que combinan espiritualidad, cultura y turismo.

El acto contó con la presencia del presidente del organismo, Domingo Amaya; el párroco Luis Zazano, de la parroquia San José de El Colmenar; el intendente de Famaillá, Enrique Orellana; el vicepresidente segundo de la Cámara de Turismo de Tucumán, Federico Lanati; el legislador Francisco “Pancho” Serra; el subdirector de Turismo de Yerba Buena, víctor Aparicio y responsables de turismo de municipios y comunas

Durante la presentación, Amaya destacó el profundo sentido religioso que caracteriza a la provincia. “Tucumán es una provincia de fe”, afirmó, al recordar el legado histórico de Manuel Belgrano al encomendarse a la Virgen de la Merced antes de la Batalla de Tucumán. “Ese hecho marcó un camino espiritual que hoy sigue vigente en cada una de estas celebraciones”, señaló.

El funcionario subrayó además el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “Estas actividades nos permiten mostrar todo lo que Tucumán tiene para ofrecer, en un camino impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, donde el desarrollo turístico es una política de Estado”.