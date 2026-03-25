Recuperan materiales robados de una obra municipal en Monteros: Hay cuatro personas demoradas

La Policía de Monteros recuperó materiales robados de una obra municipal, incluyendo tubos de PVC, aberturas y un tanque de agua. El hecho fue esclarecido y los elementos serán restituidos al denunciante

Un procedimiento policial permitió esclarecer un robo de materiales de construcción en la ciudad de Monteros, con la recuperación de todos los elementos sustraídos de una obra municipal. La investigación se inició tras la denuncia del contratista de obra, quien alertó sobre la faltante de diversos insumos.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal del área G-2, se logró determinar que parte de los materiales se encontraban ocultos en un cañaveral ubicado al final de calle Italia. En ese lugar, los efectivos hallaron tubos de PVC de distintos tamaños, caños de gas, aberturas de aluminio tipo ventiluz y un tanque de agua de 600 litros.

El operativo también permitió ubicar el resto de los elementos en diferentes viviendas de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, los vecinos manifestaron haber adquirido estos materiales a vendedores ambulantes, desconociendo su procedencia ilícita. Ante esta situación y con el objetivo de evitar complicaciones judiciales, realizaron la entrega voluntaria de los objetos.

Entre los secuestros se contabilizan seis tubos de PVC de 110, nueve de 40, cinco tubos de gas, cinco aberturas de aluminio —entre pequeñas y medianas— y un tanque plástico marca Tinacos, todos pertenecientes a una obra encargada por la Municipalidad de Monteros.

La Unidad Fiscal de Decisión Temprana tomó intervención en el caso y dispuso que se documenten las actuaciones correspondientes, además de autorizar la restitución de los materiales a su propietario. Por el hecho, la policía de Monteros demoró a cuatro personas, quienes serían los autores del mencionado hecho.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial bajo supervisión de autoridades de la Unidad Regional Oeste, en el marco de tareas destinadas a esclarecer delitos contra la propiedad en la ciudad.