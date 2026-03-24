Cómo será la recolección de residuos durante el feriado del 24 de marzo
La Municipalidad de Monteros informa que este martes 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos. En cambio, la recolección de escombros se mantendrá en su horario habitual, garantizando la continuidad de este servicio específico.
Se solicita a los vecinos tener en cuenta esta modificación para evitar inconvenientes y contribuir al orden y limpieza de la ciudad.
Desde la Secretaría de Servicios Públicos se recomienda a la población no sacar la basura domiciliaria durante la jornada del martes, y hacerlo en los días y horarios habituales a partir del miércoles 25.