lunes 23 de marzo de 2026
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23 Mar 2026

Recordatorio sobre el servicio de recolección en Monteros para el 23 y 24 de marzo

La Municipalidad de Monteros informa a la población el cronograma de funcionamiento de la recolección de residuos domiciliarios y de escombros durante el feriado puente y por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El lunes 23, tanto la recolección domiciliaria como la de escombros se realizarán en su horario habitual. En cambio, el martes 24 no habrá servicio de recolección domiciliaria, mientras que la recolección de escombros se mantendrá en el horario habitual.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se recuerda a los vecinos sacar sus residuos en los días correspondientes y evitar hacerlo fuera de los horarios establecidos, contribuyendo así al buen funcionamiento del servicio y al cuidado de la ciudad.

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